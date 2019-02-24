Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-24T16:08:23+03:00

В незалежной устроили травлю сестрам Опанасюк из-за того, что те отказались говорить о принадлежности Крымского полуострова [видео]

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В воскресенье, 24 февраля, стало известно, что власти Крыма пригласили на полуостров певиц Анну и Марию Опанасюк, подвергшихся на Украине критике после того, как в финале отборочного тура «Евровидения-2019» они отказались говорить о принадлежности Крыма. Как заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, обеих девушек всегда будут рады видеть в российском регионе.

Также Иоффе назвал сестер «достойными и очень настоящими крымчанками». «То, что эти две молодые исполнительницы не повелись на политическую провокацию, что они говорили очень искренне, не залезая в политические дебри, говорит о том, что они достойные и очень настоящие крымчанки», - цитирует главу Общественной палаты Крыма РИА Новости.

Также политик выразил мнение, что теперь участницам дуэта Anna Maria «предстоит пройти сквозь серьезные неприятности на Украине». «Но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми», - добавил Григорий Иоффе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на Украине устроили настоящую травлю сестрам, которые хотели представлять незалежную на песенном конкурсе «Евровидение-2019». Поводом стало то, что девушки отказались называть Крым украинским.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

ИСТОЧНИК KP.RU