2019-02-24T16:08:23+03:00
Политика

Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

В незалежной устроили травлю сестрам Опанасюк из-за того, что те отказались говорить о принадлежности Крымского полуострова [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Певицы Анна и Мария ОпанасюкПевицы Анна и Мария ОпанасюкФото: YouTube
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 февраля, стало известно, что власти Крыма пригласили на полуостров певиц Анну и Марию Опанасюк, подвергшихся на Украине критике после того, как в финале отборочного тура «Евровидения-2019» они отказались говорить о принадлежности Крыма. Как заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, обеих девушек всегда будут рады видеть в российском регионе.

Также Иоффе назвал сестер «достойными и очень настоящими крымчанками». «То, что эти две молодые исполнительницы не повелись на политическую провокацию, что они говорили очень искренне, не залезая в политические дебри, говорит о том, что они достойные и очень настоящие крымчанки», - цитирует главу Общественной палаты Крыма РИА Новости.

Также политик выразил мнение, что теперь участницам дуэта Anna Maria «предстоит пройти сквозь серьезные неприятности на Украине». «Но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми», - добавил Григорий Иоффе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на Украине устроили настоящую травлю сестрам, которые хотели представлять незалежную на песенном конкурсе «Евровидение-2019». Поводом стало то, что девушки отказались называть Крым украинским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замечены в «порочащих связях»: Украина не может выбрать «правильных» участниц на «Евровидение»

Потенциальные кандидаты не устраивают политиков и жюри «недостаточным патриотизмом» (подробности)

Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестные захватили пассажирский самолет в Бангладеш
МИД Швеции вызвал посла РФ из-за инцидента с Су-27 над Балтикой
Иран впервые запустил крылатую ракету c подлодки с большой глубины
В Риме осудили препятствие поставкам гумпомощи в Венесуэлу
Нетаньяху собирается обсудить с Путиным действия Ирана в Сирии
Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на чемпионате мира
Англиканская церковь предложила верующим молиться за Brexit
Умер знаменитый композитор Лев Колодуб
Жители Окинавы проголосовали против сохранения американской базы
Биатлонистка Юрлова-Перхт стала первой в гонке преследования на чемпионате Европы
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра
Макрон решил не злить «желтые жилеты» и не ехать на горные курорты
В Австралии нашли "самую сексуальную коалу"
МИД Колумбии: около 300 человек пострадали в ходе столкновений на границе с Венесуэлой