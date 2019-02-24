2019-02-24T18:24:55+03:00
В мире

Глава МИД Ирландии: соглашение о выходе Британии из ЕС не подлежит пересмотру

Саймон Коувени утверждает, что использованные в договоре формулировки не могут быть изменены
Елена Гильманова
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Глава МИД Ирландии: соглашение о выходе Британии из ЕС не подлежит пересмотруГлава МИД Ирландии: соглашение о выходе Британии из ЕС не подлежит пересмотруФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утвержденный на ноябрьском саммите ЕС проект выхода Великобритании из Еврпейского Союза не подлежит пересмотру. Соответствующие заявление сделал глава МИД и заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Коувени в воскресенье, 24 января, в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Позиция ЕС, как и позиция Ирландии, предельно ясна. Соглашение о выходе Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру. Использованные в соглашении формулировки не будут изменены» - заявил Коувени.

Глава МИД Ирландии выразил надежду, что ирландское правительство сумеет добиться принятия большинством депутатов в Вестминстере утверждения о временности так называемого «бэкстопа». Более того Коувени не исключает возможность исключения «бэкстопа», который является камнем преткновения.

«Бэкстоп» - термином, обозначающий режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit. В Лондоне считают, что этот шаг позволит надавить на Брюссель для выработки «альтернативной договоренности», которая гарантирует Великобритании отсутствие жесткой границы на острове Ирландия. По словам Коувени, «это лишь страховочный механизм, к которому никто не хочет прибегать».

Напомним, 15 января, британский парламент отверг ранее заключенное с Евросоюзом соглашение об условиях Brexit. Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС в конце марта этого года почти не остается. Среди основных возможных сценариев развития событий: «жесткий» выход из ЕС, то есть без соглашения, или отмена Brexit в целом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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