МИД Швеции вызвал посла РФ из-за инцидента с Су-27 над Балтикой

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-24T16:30:28+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, появилась информация о том, что МИД Швеции вызвал посла России в королевстве в связи с инцидентом, произошедшим в воздушном пространстве над Балтийским морем в начале этой недели. Речь идет об «опасном маневре», который якобы совершил российский Су-27 рядом со шведским самолетом-разведчиком.

«Российский посол вызван в министерство иностранных дел. В понедельник он будет принят главой отдела МИД по безопасности полетов в Европе», - приводит слова представителя министерства иностранных дел Швеции Дианы Кудхаиб ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным военно-воздушных сил Швеции, в начале этой недели Су-27 над Балтикой «приблизился на расстояние менее 20 метров» к шведскому самолету радиотехнической разведки. В ответ в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель просто проконтролировал полет самолета-разведчика «Гольфстрим» ВВС Швеции, так как тот направлялся к российской границе. При этом в ведомстве заметили, что Су-27 приблизился к иностранному воздушному судну на безопасное расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU