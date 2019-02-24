2019-02-24T17:23:47+03:00
В мире

В КНДР обвинили Демократическую партию США в желании сорвать саммита в Ханое

Противники встречи Трампа и Ким Чен Ына обвиняют Северную Корею в продолжении разработки ядерных зарядов и ракет большой дальности
Елена Гильманова
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Первый в истории саммит США-КНДР состоялся в июне 2018 годаПервый в истории саммит США-КНДР состоялся в июне 2018 годаФото: REUTERS
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Власти КНДР обвинили членов Демократической партии Соединенных Штатов в заговоре с целью сорвать саммит между председателем Госсовета народной республики Ким Чен Ыном и американским президентом Дональдом Трампом, запланированного на 27-28 февраля в Ханое. Соответствующие заявление сделано в комментарии, опубликованном в воскресенье, 24 января, Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В собщении говорится, что в преддверии саммита Демократическая партия США и противники исторической встречи пытаются ее сорвать, «распространяя скептицизм, приправленный всевозможными беспочвенными историями и дезинформацией».

В статье утверждают, что «под скепсисом относительно денуклеаризации Севера, который распространяют противники переговоров между КНДР и США, лежит их гнусное нутро, заключающееся в том, чтобы привести внешнюю политику нынешней администрации США к поражению и, пользуясь этим, осуществить свои замыслы для повторного захвата власти».

Авторы статьи призывают Администрацию Соединенных Штатов не забывать «урок прошлого года, когда под каблуком оппозиционных сил она завела переговоры между КНДР и США в тупик».

«Если нынешняя администрация США будет прислушиваться к разным придиркам и пытаться угодить чужому мнению, то не сможет осуществить мечту достичь эпохально великого дела улучшения корейско-американских отношений» - заключают авторы.

Напомним, 24 февраля Ким Чен Ын выехал в Ханой на второй саммит с президентом США Дональдом Трампом. Ранее сайт kp.ru писал о том, что первый в истории саммит США-КНДР состоялся в июне 2018 года. В ходе переговоров Ким Чен Ын заявил о готовности к полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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