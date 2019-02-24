Журналистка проекта RT Redfish пострадала во время акций протеста в Венесуэле
В воскресенье, 24 февраля, стало известно о том, что во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии пострадала журналистка проекта Redfish телеканала RT Николь Крамм.
Как написала сама Крамм на своей странице в Facebook, на нее наехал автомобиль, которым управляли оппозиционные активисты. По ее словам, машина въехал в толпу людей на полной скорости, несмотря на то, что там находились гражданские лица и полиция.
В результате инцидента журналистка получила травму ноги. Между тем, как отмечается в официальном Twitter проекта Redfish, пострадавшая заявила, что в порядке и намерена продолжать работу.
Журналистка проекта Redfish телеканала RT Николь Крамм получила травму ноги. Фото: twitter.com/redfishstream
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что в ходе столкновений на границе с Венесуэлой пострадали 285 человек - 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU