2019-02-24T17:22:47+03:00
В мире

Журналистка проекта RT Redfish пострадала во время акций протеста в Венесуэле

Николь Крамм получила травму ноги [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Акции протеста в ВенесуэлеАкции протеста в ВенесуэлеФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 февраля, стало известно о том, что во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии пострадала журналистка проекта Redfish телеканала RT Николь Крамм.

Как написала сама Крамм на своей странице в Facebook, на нее наехал автомобиль, которым управляли оппозиционные активисты. По ее словам, машина въехал в толпу людей на полной скорости, несмотря на то, что там находились гражданские лица и полиция.

В результате инцидента журналистка получила травму ноги. Между тем, как отмечается в официальном Twitter проекта Redfish, пострадавшая заявила, что в порядке и намерена продолжать работу.

Журналистка проекта Redfish телеканала RT Николь Крамм получила травму ноги. Фото: twitter.com/redfishstream

Журналистка проекта Redfish телеканала RT Николь Крамм получила травму ноги. Фото: twitter.com/redfishstream

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что в ходе столкновений на границе с Венесуэлой пострадали 285 человек - 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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