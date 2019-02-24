Голикова заявила, что правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий

СЕГОДНЯ 18:11 2019-02-24T18:11:04+03:00

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила решение изменения порядка индексации пенсий. По ее словам, к этому подтолкнуло получение большого числа жалоб граждан.

Как уточнила политик, люди жаловались на то, что власти, обещавшие повысить размер выплат с 1 января 2019 года, своего обещания не сдержали. «И это было как раз связано с тем, что в законодательстве стояло вот это ограничение, что ниже прожиточного минимума нельзя платить», - сказала вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 1».

Также Голикова заметила, что в настоящее время правительство готовит пересчет пенсий, подчеркнув при этом, что для каждого пенсионера он будет индивидуальным.

Причем, как отметила заместитель председателя российского правительства, в ходе перерасчета будет учтена индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года. Кроме того, перерасчет, по ее словам, коснется также граждан, которым полагается ежемесячная денежная выплата: это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, выступая в минувшую среду, 20 февраля, с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости довести пенсию до прожиточного минимума, а затем уже проводить индексацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693004" frameborder="0"></iframe> Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU