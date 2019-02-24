2019-02-24T18:29:09+03:00
В мире

Глава колумбийской дипмиссии в Венесуэле официально подтвердил, что покидает Каракас

Ранее Мадуро объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Колумбией
Елена Гильманова
Поделиться:
Глава колумбийской дипмиссии в Венесуэле официально подтвердил, что покидает КаракасГлава колумбийской дипмиссии в Венесуэле официально подтвердил, что покидает КаракасФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Временный поверенный в делах Колумбии в Венесуэле Херман Кастаньеда официально заявил, что в воскресенье, 24 февраля, покидает Каракас и возвращается в Боготу.

«Следуя инструкциям моего министерства сегодня я возвращаюсь в свою страну. Я работал с душой, прикладывая все свои усилия. Поддерживал все действия, направленные на защиту наших соотечественников», - написал дипломат в воскресенье в своем Twitter.

Покидая Боливарианскую Республику Кастаньеда заявил, что в Венесуэле у него «осталось много венесуэльских друзей». Временный поверенный добавил, что он желает «им всего наилучшего».

В субботу, 23 февраля, Каракас объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Соответствующее решение принял президент республики Николас Мадуро на фоне беспорядков на границе с Колумбией.

Сайт kp.ru ранее писал о попытках оппозиционеров провезти на территорию Венесуэлы гуманитарную помощь от Соединенных Штатов и ряда других стран. Объявивший себя временным главой республики Хуан Гуайдо разрешил данные поставки, однако официальный Каракас выступил категорически против и перекрыл мост на границе с Колумбией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп: санкции против КНДР, введенные Россией и Китаем, очень полезны
Глава МИД Ирландии: соглашение о выходе Британии из ЕС не подлежит пересмотру
Голикова заявила, что правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий
В Бангладеш задержали попытавшегося угнать самолет мужчину
Песков назвал тему переговоров Путина с Нетаньяху в Москве
В КНДР обвинили Демократическую партию США в желании сорвать саммита в Ханое
Журналистка проекта RT Redfish пострадала во время акций протеста в Венесуэле
Неизвестные захватили пассажирский самолет в Бангладеш
МИД Швеции вызвал посла РФ из-за инцидента с Су-27 над Балтикой
Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым
Иран впервые запустил крылатую ракету c подлодки с большой глубины
В Риме осудили препятствие поставкам гумпомощи в Венесуэлу
Нетаньяху собирается обсудить с Путиным действия Ирана в Сирии
Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на чемпионате мира
Англиканская церковь предложила верующим молиться за Brexit
Умер знаменитый композитор Лев Колодуб
Жители Окинавы проголосовали против сохранения американской базы
Биатлонистка Юрлова-Перхт стала первой в гонке преследования на чемпионате Европы
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра
Макрон решил не злить «желтые жилеты» и не ехать на горные курорты
В Австралии нашли "самую сексуальную коалу"
МИД Колумбии: около 300 человек пострадали в ходе столкновений на границе с Венесуэлой