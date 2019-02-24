Глава колумбийской дипмиссии в Венесуэле официально подтвердил, что покидает Каракас

СЕГОДНЯ 18:29 2019-02-24T18:29:09+03:00

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Временный поверенный в делах Колумбии в Венесуэле Херман Кастаньеда официально заявил, что в воскресенье, 24 февраля, покидает Каракас и возвращается в Боготу.

«Следуя инструкциям моего министерства сегодня я возвращаюсь в свою страну. Я работал с душой, прикладывая все свои усилия. Поддерживал все действия, направленные на защиту наших соотечественников», - написал дипломат в воскресенье в своем Twitter.

Покидая Боливарианскую Республику Кастаньеда заявил, что в Венесуэле у него «осталось много венесуэльских друзей». Временный поверенный добавил, что он желает «им всего наилучшего».

В субботу, 23 февраля, Каракас объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Соответствующее решение принял президент республики Николас Мадуро на фоне беспорядков на границе с Колумбией.

Сайт kp.ru ранее писал о попытках оппозиционеров провезти на территорию Венесуэлы гуманитарную помощь от Соединенных Штатов и ряда других стран. Объявивший себя временным главой республики Хуан Гуайдо разрешил данные поставки, однако официальный Каракас выступил категорически против и перекрыл мост на границе с Колумбией.

ИСТОЧНИК KP.RU