Помпео не считает серьезным заявление о нацеливании вооружения России на США

СЕГОДНЯ 19:46 2019-02-24T19:46:57+03:00

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Вашингтон считает, что не стоит слишком серьезно относиться к заявлению, которое сделал во время послания Федеральному собранию президента РФ Владимир Путин о последствиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и размещения американских вооружений в Европе. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в воскресенье, 24 февраля в эфире телекомпании CNN.

В очередной раз Помпео озвучил позицию Вашингтона о том, что это именно якобы Москва нарушала положения ДРСМД. «Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными этим договором», - пояснил госсекретарь.

На вопрос о том, какова реакция Госдепартамента на готовность России развернуть вооружения в направлении США, Помпео пояснил, что «это является пустой угрозой». Госсекретарь добавил, что «эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов», который говорит «о решении США выйти из договора, распространяющегося на ракетные системы средней и меньшей дальности».

Напомним, что 2 февраля Россия приостановила свое участие в ДРСМД. Такое решение стало зеркальным ответом на позицию Вашингтона по данному соглашению. Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил о том, что, начиная со 2 февраля, Соединенные Штаты перестанут выполнять свои обязательства по этому договору. При этом политик в очередной раз обвинил в случившемся Москву, которая якобы нарушает пункты соглашения.

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Такого в российско-американских отношениях еще не было: госсекретать США Майкл Помпео отвел России 60 дней на то, чтобы она «вернулась в Договор о ракетах меньшей и средней дальности» (ДРСМД). По сути - это уже ультиматум, высказанный в такой категоричной форме, которая больше свойственна не чинным дипломатам, а главарям каких-нибудь бандформирований (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU