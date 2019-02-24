Канцлер Австрии заявил о необходимости значительных изменений в работе ЕС

СЕГОДНЯ 19:11 2019-02-24T19:11:22+03:00

Себастьян Курц считает, что Евросоюзу нужно урегулировать иммиграционный кризис и провести Brexit, чтобы сосредоточиться на других вопросах [видео]

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что Евросоюз «должен снова стать сильнее» и «экономически более конкурентоспособным». Для этого, по его мнению, требуются значительные изменения в работе сообщества.

«Я думаю, что в Евросоюзе необходимо множество изменений. <…> Я надеюсь, что мы снова сможем стать экономически более конкурентоспособными, потому что экономическая мощь Европы не является данностью», - сказал Курц в интервью газете The Washington Post.

Как считает политик, ЕС нужно урегулировать иммиграционный кризис и провести Brexit, чтобы сосредоточиться на других вопросах.

При этом австрийский канцлер выразил надежду на то, что сообществу удастся избежать «жесткого» Brexit - выхода Великобритании из ЕС без сделки. Иначе, по его мнению, в Соединенном Королевстве наступит «хаос». Кроме того, если Лондон выйдет из Евросоюза без соглашения, то это нанесет ущерб экономике как самой Британии, так и ЕС. «Если они должны уйти, нам нужно убедиться, что их выход пройдет организованным образом», - заключил Себастьян Курц.

Напомним, Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Однако, как писал сайт kp.ru, 15 января британский парламент отверг ранее заключенное с Евросоюзом соглашение об условиях Brexit. Таким образом, шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС в конце марта этого года почти не осталось.

Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU