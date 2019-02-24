2019-02-24T19:30:54+03:00
Политика

Путин уладил разногласия Голиковой и Силуанова перед посланием Федеральному собранию

Оппонентам пришлось обсуждатьсвои расхождения в Кремле в присутствии президента РФ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Вице-премьер РФ Татьяна ГоликоваВице-премьер РФ Татьяна ГоликоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, как президент Владимир Путин уладил разногласия между ней и министром финансов Антоном Силуановым. По ее словам, произошло это в преддверии послания Федеральному собранию, с которым российский лидер выступил в минувшую среду, 20 февраля.

Как заявила Голикова, она и Силуанов обсуждали свои расхождения в Кремле в присутствии главы государства и в итоге пришли к консенсусу. «В конечном итоге мы долго очень там совещались, и было выработано решение, которое вошло в послание. Конечно, мы нашли с Антоном Германовичем консенсус в присутствии президента и извинились, что мы такие несговорчивые в его отсутствие», - сказала заместитель председателя правительства в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом вице-премьер заметила, что «все отраслевики» спорят с Минфином.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 февраля Владимир Путин обратился к обеим палатам российского парламента с посланием. Так, глава нашего государства дал оценку положению дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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