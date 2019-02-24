Путин уладил разногласия Голиковой и Силуанова перед посланием Федеральному собранию

СЕГОДНЯ 19:30 2019-02-24T19:30:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, как президент Владимир Путин уладил разногласия между ней и министром финансов Антоном Силуановым. По ее словам, произошло это в преддверии послания Федеральному собранию, с которым российский лидер выступил в минувшую среду, 20 февраля.

Как заявила Голикова, она и Силуанов обсуждали свои расхождения в Кремле в присутствии главы государства и в итоге пришли к консенсусу. «В конечном итоге мы долго очень там совещались, и было выработано решение, которое вошло в послание. Конечно, мы нашли с Антоном Германовичем консенсус в присутствии президента и извинились, что мы такие несговорчивые в его отсутствие», - сказала заместитель председателя правительства в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом вице-премьер заметила, что «все отраслевики» спорят с Минфином.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 февраля Владимир Путин обратился к обеим палатам российского парламента с посланием. Так, глава нашего государства дал оценку положению дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU