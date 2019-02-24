Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном

СЕГОДНЯ 20:36 2019-02-24T20:36:36+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, китайская компания Huawei Technologies представила на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне смартфон Mate X со складывающимся экраном, поддерживающий работу в сетях 5G. Как стало известно, объем оперативной памяти устройства составляет 8 Гб, а накопителя - 512 Гб.

При этом в сложенном состоянии гаджет имеет два экрана диагональю 6,6 и 6,3 дюйма, а в развернутом виде - один экран, диагональ которого составляет восемь дюймов.

Как ожидается, Mate X поступит в продажу в середине 2019 года и станет одним из первых смартфонов на рынке с поддержкой сетей пятого поколения. Что касается стоимости новинки, то, по словам представителей Huawei, цена устройства составит 2607 долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU