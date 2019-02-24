2019-02-24T21:01:56+03:00
Политика

Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29

А Израиль на Aero India 2019 «уничтожил» вертолет Ка-50
Дарья ИВАШКИНА
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Истребитель МиГ-29. Фото: Александр Рюмин/ТАССИстребитель МиГ-29. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В воскресенье, 24 февраля, украинская компания «Спецтехноэкспорт» на выставке Aero India 2019, которая проходит в индийском Бангалоре, показала рекламу систему противовоздушной обороны (ПВО) С-125М «Печора».

На видео, которое транслировалось на большом экране на стенде компании, модернизированный советский зенитный комплекс сбивает самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29, передает РИА Новости.

Кроме того, стоит отметить, что на Aero India 2019 «сбивали» и российский вертолет Ка-50. Видео «уничтожения» этой винтокрылой машины продемонстрировала израильская Israel Aerospace Industrie. Таким образом компания решила прорекламировать комплекс противовоздушной обороны MRSAM.

Между тем «сбивать» российские самолеты Киев может разве что в собственных видеороликах. Ведь украинская армия, как ранее заявил полковник запаса вооруженных сил незалежной Святослав Стеценко, является недееспособной. Военный тогда подчеркнул, что Киев «готов защищать свои территории только на словах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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