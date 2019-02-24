2019-02-24T22:27:04+03:00
В мире

В Молдавии завершились парламентские выборы

По предварительным данным, в голосовании приняли участие около 50% избирателей
Дарья ИВАШКИНА
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В Молдавии завершились парламентские выборыВ Молдавии завершились парламентские выборыФото: REUTERS
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В воскресенье вечером, 24 февраля, в Молдавии завершились парламентские выборы. Все избирательные участки на территории страны закрылись в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

По предварительной информации, в голосовании приняли участие около 50% молдаван, обладающих правом голоса. При этом за границей, где находятся около миллиона граждан республики, на участки пришли только 2,4% избирателей.

По официальным данным ЦИК Молдавии, в ходе голосования был зарегистрирован ряд нарушений, однако они не оказали серьезного влияния на избирательный процесс. Между тем оппозиция заявляет о фальсификациях на выборах, сообщает «КП - Молдова».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешние парламентские выборы в Молдавии впервые прошли по смешанной системе: 50 депутатов избирались по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. Стоит отметить, что основными претендентами на победу считаются Демократическая партия, Партия социалистов и блок ACUM.

ИСТОЧНИК KP.RU

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