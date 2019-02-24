В оппозиционном парламенте Венесуэлы заявили о 25 погибших при беспорядках на границе

24 Февр. 23:25 2019-02-24T23:35:52+03:00

По словам депутата Национальной ассамблеи республики, все жертвы столкновений в штате Боливар были застрелены

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Депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Ромель Гусамана заявил, что во время беспорядков 23 февраля в штате Боливар близ границы страны с Бразилией погибли более 25 человек, сообщает телеканал TVV.

Причем, как утверждает оппозиционный парламентарий, все эти люди были застрелены при столкновениях в районе Санта-Элена-де-Уайрен. Кроме того, по его словам, в подавлении протестов якобы участвовали осужденные, которым выдали форму бойцов Национальной гвардии Боливарианской республики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро полностью закрыл границу с Бразилией и Колумбией. А в субботу, 23 февраля, оппозиция республики попыталась доставить в страну иностранную гуманитарную помощь через закрытые границы, в районе пограничных переходов началисчь столкновения: подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в республику.

В воскресенье колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что в ходе столкновений на границе с Венесуэлой пострадали 285 человек - 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

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Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU