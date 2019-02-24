Из-за нездоровья Василия Ланового Театр Вахтангова заменил спектакль

24 Февр. 23:50 2019-02-25T00:04:54+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, администрация Театра имени Вахтангова приняла решение заменить спектакль «Посвящение Еве» на творческий вечер народного артиста России Евгения Князева из-за плохого самочувствия Василия Ланового.

«Василий Семенович Лановой не смог принять участие в спектакле «Посвящение Еве» из-за нездоровья», - сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Он добавил, что многие зрители сдали билеты, несмотря на то, что постановку заменили на творческий вечер Евгения Владимировича Князева.

Директор театра также рассказал, что такая же ситуация была в пятницу, 22 февраля. Народный артист СССР Василий Лановой «как всегда, приехал в театр за час до начала спектакля, но почувствовал себя плохо», прибывшие по вызову врачи «Скорой помощи» выяснили, что у 85-летнего актера сильно подскочило артериальное давление и запретили ему выходить на сцену. Но тогда отменять спектакль «Последние луны» было уже поздно, потому что зрители были уже в зале. В итоге решили сыграть только вторую часть спектакля, в которой Лановой не занят.

«Зрители отнеслись с пониманием к возникшей ситуации, лишь три человека устроили скандал в фойе из-за показа неполноценного спектакля», - приводит слова Кирилла Крока ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, совсем недавно Василий Лановой из-за скачков давления лег в военный госпиталь, откуда выписался накануне своего дня рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU