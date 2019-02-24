2019-02-25T00:04:54+03:00
Общество

Из-за нездоровья Василия Ланового Театр Вахтангова заменил спектакль

Вместо «Посвящения Еве» прошел творческий вечер народного артиста России Евгения Князева
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Народный артист СССР Василий Лановой. Фото: Пресс-служба ДГТУНародный артист СССР Василий Лановой. Фото: Пресс-служба ДГТУ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 февраля, администрация Театра имени Вахтангова приняла решение заменить спектакль «Посвящение Еве» на творческий вечер народного артиста России Евгения Князева из-за плохого самочувствия Василия Ланового.

«Василий Семенович Лановой не смог принять участие в спектакле «Посвящение Еве» из-за нездоровья», - сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Он добавил, что многие зрители сдали билеты, несмотря на то, что постановку заменили на творческий вечер Евгения Владимировича Князева.

Директор театра также рассказал, что такая же ситуация была в пятницу, 22 февраля. Народный артист СССР Василий Лановой «как всегда, приехал в театр за час до начала спектакля, но почувствовал себя плохо», прибывшие по вызову врачи «Скорой помощи» выяснили, что у 85-летнего актера сильно подскочило артериальное давление и запретили ему выходить на сцену. Но тогда отменять спектакль «Последние луны» было уже поздно, потому что зрители были уже в зале. В итоге решили сыграть только вторую часть спектакля, в которой Лановой не занят.

«Зрители отнеслись с пониманием к возникшей ситуации, лишь три человека устроили скандал в фойе из-за показа неполноценного спектакля», - приводит слова Кирилла Крока ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, совсем недавно Василий Лановой из-за скачков давления лег в военный госпиталь, откуда выписался накануне своего дня рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять женщин Василия Ланового

Актер театра и кино Василий Лановой отмечает юбилей. В свои 85 артист по-прежнему подтянут, остроумен и энергичен. Красивый, с благородными чертами лица - день рождения Народный артист СССР встречает в отличной форме. Актер не раз признавался: хорошо выглядеть ему помогают гены и здоровый образ жизни (подробности).

Василий Лановой в Тамбове исполняет песню из картины "Неизвестная война".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Василий Лановой: досье KP.RU »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Папа Римский: Насилие над детьми должно быть искоренено повсеместно
В оппозиционном парламенте Венесуэлы заявили о 25 погибших при беспорядках на границе
Пенс 25 февраля объявит о «конкретных шагах» США в отношении Венесуэлы
Трамп рассказал о своих ожиданиях от второй встречи с Ким Чен Ыном
В Молдавии завершились парламентские выборы
По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн
Подозреваемого в захвате самолета в Бангладеш застрелили при задержании
На Украине выдвинули Maruv ультиматум для участия в «Евровидении - 2019»
Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29
Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном
Помпео заявил, что США рассматривают все возможные действия в отношении Венесуэлы
В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар»
Помпео не считает серьезным заявление о нацеливании вооружения России на США
Путин уладил разногласия Голиковой и Силуанова перед посланием Федеральному собранию
Канцлер Австрии заявил о необходимости значительных изменений в работе ЕС
Минобороны РФ получит первый новейший вертолет Ми-38Т до конца июня
Глава колумбийской дипмиссии в Венесуэле официально подтвердил, что покидает Каракас
Трамп: санкции против КНДР, введенные Россией и Китаем, очень полезны
Глава МИД Ирландии: соглашение о выходе Британии из ЕС не подлежит пересмотру