Папа Римский: Насилие над детьми должно быть искоренено повсеместно

СЕГОДНЯ 00:25 2019-02-25T00:39:19+03:00

В Ватикане прошла конференция, посвященная борьбе с педофилией в церкви Фото: REUTERS

В Ватикане прошла четырехдневная конференция, посвященная борьбе с педофилией в католической церкви

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В Ватикане прошла четырехдневная конференция, посвященная борьбе с педофилией среди католический священников. Завершая встречу, на которую съехались около 200 иерархов Римско-католической церкви из разных стран, Папа Римский Франциск заявил, что любое насилие над детьми должно быть искоренено повсеместно.

«Необходимо превратить это зло в возможность для очищения», - сказал понтифик.

По его словам, самый «лучший результат в решении проблемы, который мы можем предложить жертвам» сексуального насилия со стороны католических священников, это «обсуждение, способность учиться и слушать, помогать и защищать».

«Пришел час работать всем вместе над тем, чтобы изжить это зло человечества, применяя необходимые меры на всех уровнях – и международном, и церковном», - цитирует ТАСС заявление главы Римско-католической церкви.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Папа Франциск еще несколько лет назад на фоне громких скандалов, связанных с огромным числом случаев совращения несовершеннолетних «святыми отцами», объявил войну педофилии среди священников. А на днях он лишил церковного сана бывшего архиепископа Вашингтона, которого признали виновным в домогательствах к семинаристам.

ИСТОЧНИК KP.RU