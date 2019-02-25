В Техасе разбился грузовой Boeing 767, погибли три человека

СЕГОДНЯ 03:14 2019-02-25T03:19:50+03:00

Все находившиеся на борту разбившегося в Техасе Atlas Air Boeing 767 погибли

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В американском штате Техас в субботу, 23 февраля, потерпел крушение грузовой самолет Boeing 767 авиакомпании Atlas Air, на борту которого находились три человека. Все они погибли.

«Atlas Air с глубокой печалью подтверждает, что три человека, находившиеся на борту во время выполнения рейса 3591, не выжили в аварии, произошедшей в субботу, 23 февраля, в Ануаке, штат Техас», - сообщила авиакомпания в воскресенье.

Двухмоторный Boeing 767 летел из Майами (штат Флорида) в международный аэропорт имени Джорджа Буша города Хьюстон (штат Техас). По невыясненным пока причинам воздушное судно упало в воды залива Тринити-Бэй возле населенного пункта Ануак. Федеральное авиационное управление США начало расследование.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года неподалеку от американской авиабазы Laughlin, расположенной в Техасе потерпел крушение двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon.

ИСТОЧНИК KP.RU