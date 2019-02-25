В Техасе разбился грузовой Boeing 767, погибли три человека
В американском штате Техас в субботу, 23 февраля, потерпел крушение грузовой самолет Boeing 767 авиакомпании Atlas Air, на борту которого находились три человека. Все они погибли.
«Atlas Air с глубокой печалью подтверждает, что три человека, находившиеся на борту во время выполнения рейса 3591, не выжили в аварии, произошедшей в субботу, 23 февраля, в Ануаке, штат Техас», - сообщила авиакомпания в воскресенье.
Двухмоторный Boeing 767 летел из Майами (штат Флорида) в международный аэропорт имени Джорджа Буша города Хьюстон (штат Техас). По невыясненным пока причинам воздушное судно упало в воды залива Тринити-Бэй возле населенного пункта Ануак. Федеральное авиационное управление США начало расследование.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года неподалеку от американской авиабазы Laughlin, расположенной в Техасе потерпел крушение двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon.
ИСТОЧНИК KP.RU