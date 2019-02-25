В Голливуде начинается церемония вручения «Оскаров»

СЕГОДНЯ 03:40 2019-02-25T03:55:28+03:00

Актриса Эми Адамс, претендующая на Оскара за лучшую женскую роль второго плана, появилась на красной дорожке Фото: REUTERS

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С минуты на минуту в американском Лос-Анджелесе стартует 91-я церемония вручения премии «Оскар». Звезды Голливуда уже начинают появляться на знаменитой красной ковровой дорожке, позируют фотографам.

Одной из первых вышла актриса Эми Адамс, которая претендует на премию за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Власть» режиссера Адама МакКея. Стоит отметить, что эта картина представлена сразу в нескольких номинациях, в том числе и главной – «лучший фильм» года. Кроме того, «Власть» может получить заветные золотые статуэтки за лучшую режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж и грим, а также лучшее исполнение главной и второплановой мужских ролей, которые сыграли Кристиан Бэйл и Сэм Рокуэлл.

Как писал сайт kp.ru, также за победу в номинации «лучший фильм» будут бороться «Черная пантера», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Черный клановец» и «Фаворитка». Две последние ленты и режиссерский дебют голливудского актера Бренли Купера «Звезда родилась» лидируют по числу номинаций в этом году.

Впервые церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет без ведущего: комик Кевин Харт отказался вести шоу из-за обрушившихся на него обвинений в гомофобии.

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Власть Русский трейлер (2019).Русский трейлер фильма Власть, 2019 Дата выхода в РФ 21 Февраля 2019

ИСТОЧНИК KP.RU