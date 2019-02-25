«Оскара» за лучшую роль второго плана получила Реджина Кинг

СЕГОДНЯ 04:53 2019-02-25T05:08:13+03:00

Награду актрисе принесла работа в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

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Престижную кинопремию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» получила Реджина Кинг. Заветную золотую статуэтку актрисе принесла роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk) режиссера Барри Дженкинса.

К этому часу стал известен и победитель в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Премию вручили создателям картины «Свободный подъем в одиночку», снятой режиссером Джимми Чином. Фильм рассказывает об американском скалолазе-экстремале Алексе Хоннольде и покорении им утеса Эль-Капитан.

Напомним, в голливудском театре «Долби» в Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония вручения премии «Оскар», трансляцию ведет телеканал ABC.

Как писал сайт kp.ru, за победу в номинации «лучший фильм» будут бороться такие ленты как «Власть», «Черная пантера», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Черный клановец» и «Фаворитка». Две последние ленты и режиссерский дебют голливудского актера Бренли Купера «Звезда родилась» лидируют по числу номинаций в этом году.

Впервые церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет без ведущего: комик Кевин Харт отказался вести шоу из-за обрушившихся на него обвинений в гомофобии.

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ИСТОЧНИК KP.RU