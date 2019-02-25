Швеция отказалась принимать своих граждан из числа пленных боевиков ИГ*

СЕГОДНЯ 05:16 2019-02-25T05:31:33+03:00

Премьер-министр страны заявил, что правительство не станет помогать вернуться тем, кто уехал в Сирию воевать на стороне террористов

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Швеция отказалась принимать своих граждан из числа тех, кто уехал в Сирию воевать на стороне боевиков ИГ* и попал в плен к возглавляемой Соединенными Штатами коалиции. Об этом заявил телеканалу SVT шведский премьер Стефан Лёвен.

«Нет. Мы были отчетливы по этому вопросу: Швеция и МИД с 2011 года рекомендуют не ездить в этот регион. Те, кто делают это, не должны рассчитывать на какую-либо консульскую помощь из Швеции», - сказал он.

Премьер-министр королевства добавил, что он против лишения пленных боевиков шведского гражданства, поскольку это противоречит международному праву.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп призвал страны Европы «взять обратно» и предать суду несколько сотен захваченных в Сирии террористов – более 800 человек.

Между тем, сам он распорядился не пускать в Штаты жительницу Алабамы Ходу Мутану, которая четыре года назад вышла замуж за боевика ИГ*, а теперь вместе с полуторагодовалым сыном сбежала от мужа и хочет вернуться домой.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU