Лучшим актером второго плана стал Махершала Али

СЕГОДНЯ 05:59 2019-02-25T06:14:55+03:00

Он получил премию «Оскар» за работу в картине «Зеленая книга», которая претендует также на награду как лучший фильм года

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Премию «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана» получил Махершала Али за роль в картине «Зеленая книга» (Green Book) режиссера Питер Фаррелли.

Стоит отметить, что эта лента, сюжет которой основан на реальной истории концертного тура темнокожего пианиста Дона Ширли по расистским южным штатам в начале 1960-х, претендует на награды еще в нескольких номинациях: как лучший фильм, за лучший оригинальный сценарий и за лучшее исполнение главной роли. Ее сыграл Вигго Мортенсен.

А за заветную статуэтку за роль второго плана с Али соревновались актеры Сэм Рокуэлл («Власть»), Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Адам Драйвер («Черный клановец») и Сэм Эллиотт («Звезда родилась»).

Напомним, в голливудском театре «Долби» в Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония вручения премии «Оскар», трансляцию ведет телеканал ABC.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в номинации «Лучшая актриса второго плана» победила Реджина Кинг, которая снялась в ленте «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

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ИСТОЧНИК KP.RU