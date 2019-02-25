Премия Оскар 2019 за лучший фильм досталась "Зеленой книге"
Премия Оскар 2019 за лучший фильм досталась "Зеленой книге" (Green Book) режиссера Питера Фаррелли. Церемония вручения заветных статуэток проходила в понедельник, 25 февраля, в Лос-Анджелесе.
За награду в данной номинации боролись также фильме "Черный клановец", "Черная пантера", "Богемская рапсодия", "Звезда родилась", "Рома", "Власть" и "Фаворитка", передает AP.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее за участие в работе над картиной "Зеленая книга" Оскара удостоился также артист Махершал Али, которого признали лучшим актером второго плана.
Именно он сыграл темнокожего пианиста по имени Дона Ширли, который решил прокатиться с рискованным туром по расистским американским штатам в начале 1960-х и вынужден был воспользоваться услугами личного водителя (а по совместительству и телохранителя) Тони Валлелонгу.
Зелёная книга Русский трейлер (2019).
ИСТОЧНИК KP.RU