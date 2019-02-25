2019-02-25T07:57:12+03:00
Звезды

Премия Оскар 2019 за лучший фильм досталась "Зеленой книге"

В понедельник, 25 февраля, объявили лауреата премии Оскар 2019 за лучший фильм
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лучшим фильмом по версии "Оскар" стала "Зеленая книга"Лучшим фильмом по версии "Оскар" стала "Зеленая книга"Фото: REUTERS
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Премия Оскар 2019 за лучший фильм досталась "Зеленой книге" (Green Book) режиссера Питера Фаррелли. Церемония вручения заветных статуэток проходила в понедельник, 25 февраля, в Лос-Анджелесе.

За награду в данной номинации боролись также фильме "Черный клановец", "Черная пантера", "Богемская рапсодия", "Звезда родилась", "Рома", "Власть" и "Фаворитка", передает AP.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее за участие в работе над картиной "Зеленая книга" Оскара удостоился также артист Махершал Али, которого признали лучшим актером второго плана.

Именно он сыграл темнокожего пианиста по имени Дона Ширли, который решил прокатиться с рискованным туром по расистским американским штатам в начале 1960-х и вынужден был воспользоваться услугами личного водителя (а по совместительству и телохранителя) Тони Валлелонгу.

Зелёная книга Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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