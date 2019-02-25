2019-02-25T07:56:27+03:00
Звезды

Премия Оскар 2019 за лучшую режиссуру досталась Альфонсо Куарону

Мексиканец удостоился премии Оскар 2019 за лучшую режиссуру фильма "Рома"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Режиссер Альфонсо КуаронРежиссер Альфонсо КуаронФото: REUTERS
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Мексиканец Альфонсо Куарон получил премию Оскар 2019 за лучшую режиссуру фильма "Рома". Церемония вручения наград состоялась в понедельник, 25 февраля, в Лос-Анджелесе.

Стоит отметить, что ранее "Рома" уже получила одну золотую статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", а также была отмечена наградой Американской академии киноискусств за операторскую работу.

Сам режиссер также уже удостаивался Оскара за работу над серией фильмов о Гарри Потере. Кроме того, сайт kp.ru писал о том, что он участвовал в съемках фантастической картины "Гравитация".

Что касается "Ромы", то здесь речь идет о черно-белой киноленте, которая рассказывает о жизни семьи среднего класса в мексиканской столице в 70-х годах прошлого века. В центре истории оказывается служанка Клео, проживающая в доме своих "хозяев" и воспитывающая детей работодателей, передает AP.

Трейлер Рома (2018).Режиссер: Альфонсо Куарон

ИСТОЧНИК KP.RU

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