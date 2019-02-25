У Москальковой попросили помощи 69 россиян, находящиеся в тюрьмах Украины

СЕГОДНЯ 07:52 2019-02-25T07:53:17+03:00

Уполномоченный по правам человека в РФ обратилась к представителям соседней страны, в надежде на гуманное отношение к заключенным

Изменить размер текста: A A

Татьяна Москалькова поучила список их 69 россиян, которые нуждаются в медицинской помощи на Украине. Все они находятся в местах лишения свободы, в основном этом активисты и жители Крыма.

Изначально в работе был список из 43 человек, а совсем недавно прибавилось еще 26 фамилий. Часть из них военнослужащие, но большая часть — гражданские лица, репрессированные за свою позицию.

В списке также фигурирует 84-летний ученый из Харькова Мехти Логунов. Он был обвинен в государственной измене и получил 12 лет лишения свободы. По версии украинский властей, Логунов собирал сведения об оборонных заказах и передавал их РФ.

Из аппарата уполномоченного были направлены обращения с просьбой проверить данные о россиянах, которые нуждаются в медпомощи, в российский МИД и уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой. К россиянам просят отнестись гуманно и оказать содействие в получении помощи.

В свою очередь Россия поступила аналогично, когда встал вопрос о медицинском обследовании для украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Они прошли полную медкомиссию, но не в следственном изоляторе, а в гражданских клиниках.

Всего за 2018 год к Татьяне Москальковой с различными жалобами и просьбами о помощи поступило почти 600 обращений из зарубежных стран. 181 обращение пришло из Украины, 66 ходатайств из Казахстана, 39 — из Республики Беларусь, 37 — из Азербайджана, 35 — из Узбекистана и 29 — из США, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU