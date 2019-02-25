2019-02-25T08:09:18+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 25 февраля 2019 года: температура снова в плюсе

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 25 февраля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице продолжает дуть сильный ветерВ столице продолжает дуть сильный ветерФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 25 февраля 2019 года будет облачной. Местами по городу ожидаются небольшие осадки, которые, вероятнее всего, будут представлять собой мокрый снег или снег с дождем.

Гидрометцентр также предупреждает о том, что в понедельник на дорогах возможна гололедица. При этом температура воздуха днем будет находиться в пределах 1..3 градусов тепла. В ночные же часы столбики термометров несколько опустятся - до -1..1.

Что касается ветра, то потоки западного и северо-западного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать даже 15 м/c. Атмосферное давление останется в районе 742 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что ко вторнику погода в столице также не претерпит кардинальных изменений. Столбики термометров будут держаться в плюсовой отметке. При этом ожидается снег с дождем и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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