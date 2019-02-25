Премию «Оскар – 2019» за лучшую женскую роль получила Оливия Колман

СЕГОДНЯ 08:16 2019-02-25T08:20:47+03:00

Актриса Оливия Колман удостоилась премии «Оскар – 2019» за лучшую женскую роль благодаря работе в фильме «Фаворитка»

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Награду в номинации «Лучшая актриса» ей принесла работа в фильме греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» (The Favourite), где Оливия Колман виртуозно сыграла английскую королеву Анну.

Получив заветную золотую статуэтку, актриса не смогла сдержать слез радости. Стоит отметить, что это первая ее номинация на «Оскара». Стоя на сцене, Колман по-настоящему расплакалась и призналась, что «это по-настоящему трудно».

В категории «Лучшая актриса» британка обошла Леди Гагу («Звезда родилась»), Гленн Клоуз («Жена»), Мелиссу Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») и Ялицу Апарисио («Рома»). Трансляцию из голливудского театра «Долби» ведет телеканал ABC.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, премию «Оскар» за лучшую мужскую роль получил американский актер египетского происхождения Рами Малек, который предстал пред зрителями в образе легендарного музыканта Фредди Меркьюри в биографическом фильме «Богемская рапсодия».

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ИСТОЧНИК KP.RU