Синоптики рассказали, когда в столицу придет климатическая весна

СЕГОДНЯ 08:30 2019-02-25T08:30:33+03:00

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Весна календарная наступит через четыре дня, а вот климатическую, чтобы на улице началась оттепель, ждать можно только к концу марта. Такие прогнозы сделали в Гидрометцентре.

Погода в феврале будет переменчивой, потепление в России начнется только после 20-х чисел первого весеннего месяца. В столице климатическая весна наступит примерно 27 марта, среднесуточная температура воздуха превысит нулевую отметку.

Столь долгое ожидание связано с влиянием арктического воздуха, который распространился о всей территории центральной России. Но в целом синоптики отмечают постепенное потепление. В большинстве регионов страны в начале недели температура ночью будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем: -1…+4 градуса. С 27 февраля возможно понижение показателей: ночью до -3…-9 градусов, а днем будет 0…-5 градусов.

В столице рабочая неделя будет облачной и ветреной. Днем температура будет несколько выше ноля, порой столбики термометра покажут +4 градуса, а ночью отрицательные значения: -2… - 8… К выходным атмосферное давление будет постепенно падать, к и приблизится к 735 мм ртутного столба. Этот показатель на 10 мм ниже нормы, так что многие могут ощутить на себе его влияние, отметил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с «Российской газетой».

Если синоптики ведут речь о потепление, которого с нетерпением ждут, то в Арктике специалисты отмечают, что фактор увеличения температуры приводит к катастрофичным последствиям. Недавно наблюдатели заявили, что крупный участок ледового покрова Антарктиды может отколоться. Речь идет о массиве, который в два раза превышает размеры Нью-Йорка. Трещина, неофициально названная «Хэллоуинский разлом», появилась в октябре 2016 года и с тех пор распространяется на восток. Крупная расщелина в центре ледника, за которой специалисты наблюдали 35 лет, тоже пришла в движение и прибавляет в размерах по 4 километра ежегодно.

В целом темпы таяния Антарктиды увеличились на 500%, материт ежегодно теряет в шесть раз больше льда, чем в 1980-е годы, пишет «Утро.ру».

Гадание на еже: какая весна будет - теплая или холодная? .

ИСТОЧНИК KP.RU