Nokia представила смартфон для фотографов с пятью камерами

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-25T08:56:23+03:00

Новое устройство позволяет делать снимки в формате RAW и корректировать фокус уже после самой съемки

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Финская компания HMD Global, которая занимается разработкой и реализацией смартфонов под брендом Nokia, представила новый смартфон, оснащенный пятью тыловыми камерами.

Речь идет об устройстве модели Nokia 9 PureView. Данный гаджет создан специально для фотографов и оснащен оптикой Zeiss. Он не только позволяет снимать в "сыром" формате RAW, но и дает возможность корректировать фокус изображения в динамическом диапазоне в 12 мегапикселей уже после съемки. Как пояснили в компании-производителе, этого удалось достичь благодаря автоматическому совмещению фотографий, сделанных сразу с пяти камер - двух цветных и трех монохромных.

На сайте HMD Global уточняется, что шестидюймовый Nokia 9 PureView работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной. При этом емкость аккумулятора составляет 3320 мАч.

Смартфон должен поступить в продажу в мире в марте 2019 года. Его стоимость в России пока неизвестна, однако в США такой гаджет можно будет приобрести в розницу за 699 долларов (49 тысяч рублей).

Ранее "КП" уже писала об этом "пятиглазом" смартфоне, фотографии с которого можно будет обрабатывать сразу в мобильном приложении Adobe Photoshop Lightroom. Сообщалось, что в России Nokia 9 PureView появится в продаже во втором квартале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU