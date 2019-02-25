Абэ пообещал учитывать мнение жителей Окинавы по вопросу переноса военной базы США

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-25T08:58:15+03:00

Накануне в префектуре прошел референдум, большинство проголосовавших высказались против того, чтобы американская база оставалась на острове

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, 25 февраля, пообещал учесть мнение жителей префектуры Окинава, недовольных присутствием американских военных на одноименном японском острове.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне в Окинаве прошел референдум по вопросу о переносе авиабазы морской пехоты США из густонаселенного города Гинован в район Хэноко, расположенный в той же префектуре. Большинство японцев проголосовали против плана правительства оставить базу на острове.

«Сложившаяся ситуация, при которой военные базы сконцентрированы на Окинаве, недопустима. На правительстве лежит большая ответственность по снижению бремени Окинавы», - приводит слова Синдзо Абэ телеканал NHK.

Японский премьер добавил, что правительство «со всей серьезностью» отнесется к результатам референдума и «приложит все усилия в этом направлении». При этом Синдзо Абэ призвал местных жителей с пониманием отнестись к планам Токио перенести американскую авиабазу не за пределы префектуры, как они настаивают, а на север острова.

ИСТОЧНИК KP.RU