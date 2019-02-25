2019-02-25T09:16:27+03:00
Звезды

Адвокат Шнурова призвал комиссию Госдумы принять меры против Милонова

По словам юриста, депутат неоднократно позволял себе нецензурную брань в отношении самого музыканта, а также творчества его группы "Ленинград"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер группы "Ленинград" Сергей ШнуровЛидер группы "Ленинград" Сергей ШнуровФото: Александр ГЛУЗ
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Адвокат лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Государственной думы по этике с требованием принять меры в отношении депутата Виталия Милонова.

По словам юриста, парламентарий неоднократно нарушал не только этические нормы и требования статьи "О статусе члена Совета Федерации и депутата ГД", но и положения Конституции РФ, которые гарантируют каждому гражданину свободу литературного, художественного и других видов творчества.

"Милонов В.В. систематически распространяет в средствах массовой информации утверждения о творчестве Шнурова С.В. и группы "Ленинград", которые не соответствуют действительности и содержат высказывания, которые находятся на грани допустимого в общении между гражданами РФ", - сообщается в тексте жалобы.

Здесь же в качестве примера приводятся некоторые публикации СМИ, в которых парламентарий называет творчество музыкального коллектива "вредительским" и "ядом в городском колодце", а самого Шнурова - "бесовским запевалой", бескультурным человеком и алкоголиком. При этом Милонов якобы допускает использование "бранных слов и стилистически сниженной лексики".

По мнению Добрынина, все это создает риск формирования ложных представлений о группе "Ленинград" и подрыва репутации исполнителя, а потому необходимо провести проверку, чтобы по уже по ее результатам принять необходимые меры, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что о неприязни между Шнуровым и Милонов стало известно в начале этого года. Причиной первой ссоры стало предложение певца Димы Билана ввести цензуру на эстраде. Парламентарий идею поддержал, а вот "гопник" Шнуров – нет. Тогда народный избранник вызвал исполнителя на рэп-баттл, а тот в ответ посвятил ему стихи.

Милонову посвятили песню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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