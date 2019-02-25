Памела Андерсон попросила Путина освободить косаток из «китовой тюрьмы»

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-25T10:07:46+03:00

Российские власти уже занимаются данным вопросом, однако окончательное решение по судьбе морских млекопитающих пока не принято

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Американская актриса Памела Андерсон, которая является также членом Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW, написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину и попросила его посодействовать ускорению процесса освобождения морских млекопитающих из так называемой "китовой тюрьмы" в Приморье.

Напомним, что речь идет об 11 косатках и 87 белухах, содержащихся в неволе в центре передержки под Находкой. Этих животных собирались продать владельцам цирков за огромные суммы, однако вмешалась общественность и власти.

Андерсон поблагодарила правительство России за принятие важных мер, направленных на прекращение подобной торговли, однако указала на то, что решение по судьбе косаток должно быть принято как можно скорее.

Из центра пропали уже три особи. По мнению экологов, они погибли. ФОТО: предоставлено "Эковахтой" Сахалина

"Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, еще не принято и обращаюсь к вам с просьбой разрешить это и поручить освободить китов", - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте фонда актрисы.

Здесь же выражается надежда на то, что российские власти начнут работать вместе с экологами над созданием профессионального плана по возвращению морских млекопитающих в дикую природу.

"КП-Хабаровск" писала о том, что ранее Путин уже поручил минприроды и минсельхозу определить дальнейшую судьбу косаток и белух в бухте Средняя до 1 марта 2019 года. Однако пока окончательное решение принимается, из вольеров продолжают пропадать особи.

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ИСТОЧНИК KP.RU