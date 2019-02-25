2019-02-25T10:45:31+03:00
Происшествия

Пятеро человек были спасены из пожара в жилом доме на севере Москвы

Ликвидировать возгорание по улице Тайнинской удалось буквально за полчаса [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Одному из жителей дома понадобился медицинский осмотрОдному из жителей дома понадобился медицинский осмотрФото: предоставлено очевидцем
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В жилом доме на севере Москвы произошел пожар. Возгорание возникло в понедельник, 25 февраля, примерно в 6 утра по улице Тайнинская, дом 7 корпус 4. Очаг находился в одной из квартир на девятом этаже. Для ликвидации ЧП были задействованы семь подразделений службы.

"Принятыми мерами в 06:34 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. метров", - сообщается на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям по столице.

В Москве произошел пожар в жилом доме на улице Тайнинская.

Согласно данным ведомства, из огня были спасены пять человек. Одного из них передали медикам скорой помощи для осмотра.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в Пушкинском музее в Москве. Специалисты эвакуировали людей из особняка (всего около сотни человек) и осмотрели все помещения, однако не нашли причин для беспокойства.

Потушить пожар удалось всего за полчаса Фото: предоставлено очевидцем

Потушить пожар удалось всего за полчасаФото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

ИСТОЧНИК KP.RU

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