Аэрофлот запустил конкурс на лучшее стихотворное поздравление к 8 марта

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-25T10:51:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Аэрофлот объявил творческий конкурс среди пользователей Вконтакте: любой делающий может попробовать свои силы в стихотворном соревновании, посвященном 8 марта. Авиакомпания предлагает своим подписчикам в соцсети сочинить четверостишие – поздравление прекрасным дамам. В Международный женский день стихотворение-победитель будет зачитываться по громкой связи на всех рейсах Аэрофлота, вылетающих из аэропорта «Шереметьево». А его автор получит сертификат на двоих на перелет туда и обратно эконом-классом в любой город маршрутной сети авиакомпании.

Победитель будет определяться голосованием, конкурс пройдет в несколько этапов. Его участниками могут стать пользователи Вконтакте старше 14 лет, подписанные на страничку авиакомпании в соцсети. До 28 февраля нужно оставить стихотворное поздравление на тему 8 марта – признание в любви прекрасным дамам – под постом с анонсом конкурса.

Эксперты выберут из стихотворных поздравлений не менее трех четверостиший, которые примут участие в открытом голосовании во втором этапе конкурса. Проголосовать за понравившееся поздравление можно будет Вконтакте с 1 по 4 марта. Автор стихотворения, набравшего больше всего голосов, станет победителем. Итоги конкурса будут объявлены 5 марта 2019 года. Подробные условия конкурса размещены на странице Аэрофлота в социальной сети Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU