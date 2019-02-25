Более тысячи человек эвакуированы из московских судов и ТЭЦ

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-25T11:24:53+03:00

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Более тысячи человек были эвакуированы из пяти судов и четырнадцати теплоэлектроцентралей в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова также подтвердила, что правоохранители вывели всех людей из здания данного учреждения, а также Гагаринского суда

По ее словам, письмо с сообщением о заложенной бомбе пришло на почту пресс-службы органа. Аналогичное послание поступило также на адрес Гагаринского суда. При этом Солопова заверила, что на сегодня не запланировано рассмотрение каких-либо резонансных дел, кроме слушания по делу Baring Vostok. Однако должно состояться лишь после обеда.

На местах работают сотрудники правоохранительных органов и министерства по чрезвычайным ситуациям. Ни одно сообщения об угрозе взрыва пока не подтвердилось, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее волна "минирований" прокатилась также по подмосковному Реутову.

ИСТОЧНИК KP.RU