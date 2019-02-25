В России заработала горячая линия для бизнесменов, оказавшихся под давлением

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-25T11:45:30+03:00

Следственный комитет будет обрабатывать подобные жалобы, а после принимать меры по реагированию

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В России заработала специальная телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что обработка жалоб будет осуществлять круглосуточно. Для того. чтобы рассказать органам о сложившейся ситуации или записаться на личный прием к председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, достаточно позвонить по телефону 8(495) 986-78-18.

"Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования", - уточняется на сайте комитета.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости исключения необоснованного давления на бизнес со стороны правоохранителей. Глава государства указал на то, что в среднем на одного предпринимателя, который стал фигурантом уголовного дела, приходится 130 человек, оставшихся без работы.

На фоне такой статистики президент предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора за данной сферой и при участии делового сообщества обновить базу, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU