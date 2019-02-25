Марка, которой можно доверять

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-25T12:14:54+03:00

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Зачастую, покупая в ближайшем супермаркете морковь, лук, яблоки или мандарины, мы не знаем, откуда их привезли, в каких условиях они росли, как выращивались и чем обрабатывались. Но скоро для взыскательных покупателей, особенно для тех, кому небезразлична экологичность продукта, появится альтернатива непонятным овощам и фруктам - товары торговой марки «Степь», расфасованные в лотки и пакеты.

Принцип прост: то, что упаковывает и брендирует агрохолдинг «Степь», отвечает самым высоким стандартам качества.

- Например, это относится к помидорам и огурцам тепличного комбината «Южный», расположенного в Карачаево-Черкесии, - говорит Дмитрий Попов, заместитель гендиректора агрохолдинга «Степь» по коммерции сегмента «Фреш». Это самое крупное тепличное предприятие в России. Условия в этом регионе самые благоприятные: более 300 дней в году светит солнце, а при поливе овощей используется чистейшая талая вода кавказских ледников. А для защиты растений используются натуральные биоагенты (энтомофаги), которые являются естественными защитниками растений, что делает продукцию натуральной и экологичной.

Компания руководствуется принципом «от поля до прилавка», при этом особое внимание уделяется качеству и экологической чистоте производимой продукции. Овощи и фрукты агрохолдинга «Степь» выращены в благоприятных климатических условиях юга России без применения вредных для человека веществ, что позволяет сохранять полезные свойства продукции и выгодно ее отличает. Это важно для тех, кто делает ставку на экопродукты.

Ассортимент с каждым днем расширяется. Компания начала закупать за рубежом овощи и фрукты, которые сложно выращивать в России. Требования к качеству покупной продукции те же, что и к собственной. Таким образом, израильские перцы и баклажаны, аргентинские груши и яблоки, марокканские апельсины и мандарины тщательно отбираются, проходят лабораторное тестирование, прежде чем попадают в лоток с наклейкой «Степь».

- Иногда мне кажется, что к зарубежным партнерам мы относимся даже слишком строго: ездим на производство, досконально изучаем технологию, проверяем компании с помощью нашей службы безопасности - с перекупщиками принципиально не работаем, - продолжает Дмитрий Попов. - Но, с другой стороны, если продукция выходит под маркой «Степь», значит, мы отвечаем за нее, как за свою. Доверяем и рекомендуем. Кстати, на таких товарах, чтобы представить покупателю полную информацию, будет указана страна-производитель, а наш агрохолинг - в качестве поставщика.

Уже сейчас марка «Степь» представлена по всей стране, во всех торговых сетях - от «Дикси» до «Азбуки вкуса». Правда, пока не везде полный ассортимент, но уже в ближайшее время в магазинах появится вся продукция холдинга, чтобы покупатель, доверяющий марке, мог, не задумываясь, брать с полки знакомый товар. Цель компании - обеспечить присутствие качественного продукта в узнаваемой упаковке во всех привычных покупателю магазинах.

КСТАТИ

В этом году агрохолдинг «Степь» впервые принял участие в одной из крупнейших международных выставок продуктов питания «ПРОДЭКСПО», которая проходила в Москве с 11 по 15 февраля.

Агрохолдинг презентовал на своем стенде продукты федерального розничного бренда, о выводе которого на рынок заявлял в конце прошлого года. Это не только привычные для потребителя яблоки, огурцы и помидоры собственного производства, но также овощи и фрукты других отечественных и зарубежных производителей. Кроме того, на выставке была представлена бакалейная группа продуктов, состоящая из более чем десятка круп и сахарного песка.

Дебют в целом оказался успешным. По итогам мероприятия высокое качество продукции агрохолдинга «Степь» было отмечено золотыми медалями международного конкурса «Лучший продукт-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU