Эксперты рассказали, какие авто дешевеют меньше всего

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-25T12:09:15+03:00

Самым выгодным в сегменте бюджетных автомобилей стал Renault Logan, через три года эксплуатации он сохранил 93% своей первоначальной цены

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Эксперты из проекта «Правильная цена» и компании «Автостат Инфо» проанализировали, как меняется стоимость подержанных авто. В выборку попали машины 2015 года выпуска. В этом году у них заканчивается гарантийная поддержка, а это причина для первой продажи машины.

Выборка охватывала 42 марки, 316 моделей и примерно 1,3 тыс. модификаций автомобилей с пробегом. Среди массовых авто лучшие рейтинги сохранности стоимости у Renault Logan.

- На вторичном рынке давно ощущается острая нехватка хороших автомобилей, этим объясняется высокая остаточная стоимость многих машин. Многие, кто раньше мог себе позволить качественные дорогие машины, перестали их покупать, приток свежих «бэушек» на рынок резко упал, соответственно, образовался дефицит, - объясняет газете «Известия» автоэксперт Сергей Ифанов.

Бюджетные авто:

Renault Logan сохранил в цене 93% от своей первоначальной цены.

Renault Sandero -89%,

Hyundai Solaris - 86%,

Geely GC6 - 60%,

Lada Granta - 59%,

Peugeot 208 - 54%.

Средний класс ( С-класс ):

Mazda 3 - 87%,

Нyundai i30 - 86%,

Hyundai Elantra - 84%),

Opel Astra - 62%,

Chevrolet Cruze - 59%,

Citroen DS4- 58%.

Бизнес-класс ( D-класса ):

Mazda 6 - 89%,

Skoda Superb - 82%,

Toyota Camry - 79%,

Ford Mondeo - 60%,

Сitroen C5 - 52%,

Opel Insignia - 47%.

Премиальный сегмент:

Mercedes-Benz B-Class - 89%,

Volvo V40 Cross Country - 81%,

Mercedes-Benz CLA-Class - 75%.

Премиальный сегмент D-класс:

Аudi A6 Allroad - 79%,

Volvo S80 - 75%,

Lexus ES - 74%.

Премиальные кроссоверы:

Audi Q7 - 88%,

BMW X5 - 87%,

Porsche Macan- 86%,

Mercedes-Benz GLE-Class Coupe - 86%.

Land Rover Discovery - 89%,

Lexus LX - 85%,

Mercedes-Benz GL-Class - 84%.

В России на 7,8% подорожали подержанные авто 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU