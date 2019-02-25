2019-02-25T12:24:33+03:00
Экономика

Рубль укрепился к доллару на открытии торгов на Московской бирже

При этом по отношению к евро курс рубля подешевел
Марина ВЕНЦОВА
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Курс доллара снизился до 65,36 рублей.Курс доллара снизился до 65,36 рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Данные Московской биржи на утро понедельника, 25 февраля, свидетельствуют об укреплении курса рубля к доллару. Так, курс доллара снизился на 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, опустившись до 65,36 рублей.

При этом, как свидетельствуют данные на сайте бирже, курс евро повысился на 8 копеек. За одно евро утром 25 февраля давали 74,17 рубля.

Как считает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов, прогресс в переговорах США и Китая даст рублю повод для укрепления. «Экспортным компаниям необходимо уплатить налог на добычу полезных ископаемых, НДС и акцизы, 28 февраля - налог на прибыль. Все эти платежи являются поддержкой для рубля», - отметил эксперт.

Цена за баррель нефть Brent в понедельник составила 66,97 доллара.

Как ранее сообщал kp.ru, эксперты не рекомендуют бежать в обменник, когда опускается курс той или иной валюты. Небольшие колебания происходят постоянно. Выиграть на них практически невозможно - всю прибыль съест комиссия пункта обмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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