Путина проинформируют о просьбе взять под контроль дело Baring Vostok
Президент РФ Владимир Путин будет проинформирован о письме инвестиционного фонда Baring Vostok, в котором его просят взять дело против топ-менеджеров этого инвестфонда под личный контроль. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 25 февраля.
«Мне не известно, видел ли президент письмо и как оно передавалось. Но, по крайней мере, по опубликованному в СМИ о письме, безусловно, мы будем докладывать президенту», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видел ли Путин отправленное ему обращение.
Ранее инвестиционный фонд Baring Vostok обратился к президенту с просьбой взять под личный контроль уголовное дело в отношении топ-менеджеров. Открытое письмо главе государству было опубликовано на сайте Baring Vostok.
Майкл Калви был задержан 15 февраля по подозрению в хищение 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками инвестора.
Сайт kp.ru сообщал том, что в субботу, 16 февраля, Басманный суд Москвы вынес решение арестовать предпринимателя и отправил в СИЗО на два месяца. Позже, 21 февраля, Следственный комитет России предъявил обвинение Калви по факту хищения крупной суммы денег у банка.
ИСТОЧНИК KP.RU