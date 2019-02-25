2019-02-25T13:23:22+03:00
Политика

Путина проинформируют о просьбе взять под контроль дело Baring Vostok

Ранее открытое письмо президенту было опубликовано на официальном сайте инвестфонда
Елена Гильманова
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Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференцииПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-конференцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин будет проинформирован о письме инвестиционного фонда Baring Vostok, в котором его просят взять дело против топ-менеджеров этого инвестфонда под личный контроль. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 25 февраля.

«Мне не известно, видел ли президент письмо и как оно передавалось. Но, по крайней мере, по опубликованному в СМИ о письме, безусловно, мы будем докладывать президенту», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видел ли Путин отправленное ему обращение.

Ранее инвестиционный фонд Baring Vostok обратился к президенту с просьбой взять под личный контроль уголовное дело в отношении топ-менеджеров. Открытое письмо главе государству было опубликовано на сайте Baring Vostok.

Майкл Калви был задержан 15 февраля по подозрению в хищение 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками инвестора.

Сайт kp.ru сообщал том, что в субботу, 16 февраля, Басманный суд Москвы вынес решение арестовать предпринимателя и отправил в СИЗО на два месяца. Позже, 21 февраля, Следственный комитет России предъявил обвинение Калви по факту хищения крупной суммы денег у банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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