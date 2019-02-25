2019-02-25T14:35:10+03:00
Происшествия

Ущерб от крупного пожара в Праге оценен в 1 млн евро

Такую сумму обозначил владелец сгоревшего склада [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Ущерб от пожара оценен в 1 миллион евро. ФОТО: стоп-кадр с видеоУщерб от пожара оценен в 1 миллион евро. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Крупный пожар, который произошел в Праге, нанес ущерб владельцу помещения в 1 миллион евро. Сумма была охвачена после того, как пожарным удалось справиться с огнем.

В одноэтажном здании хранились большие объемы товаров, а еще стояли грузовые фургоны. Что именно стало причиной возгорания, еще устанавливают представители пожарного ведомства. Огонь был такой силы, что уничтожил все, что было внутри.

Спасатели не могли справиться с огненной стихией почти два часа. На объекте были задействованы почти сто сотрудников пожарной службы.

Сотня пожарных не могла справиться с огнем более двух часов. По прилегающим улицам от склада движение было остановлено.

Отмечается, что это крупнейшее возгорание в Праге с начала года, сообщает Пятый канал.

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В январе 2018 года пожар вспыхнул в центре Праги. Возгорание произошло в четырехзвездночной гостинице Eurostars David, расположенной на улице Наплавни неподалеку от площади Масарика. По некоторым данным, в результате ЧП погибли два человека, и еще 40 потребовалась помощь медиков.

Крупный пожар в Праге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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