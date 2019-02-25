2019-02-25T14:42:19+03:00
Экономика

Медведева сняли с должности зампреда правления "Газпрома"

Теперь у топ-менеджера появилась возможность сосредоточиться на работе в ФК "Зенит"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В "Газпроме" сообщили о кадровых измененияхВ "Газпроме" сообщили о кадровых измененияхФото: Олег ЗОЛОТО
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Топ-менеджеров Александра Медведева и Валерия Голубева освободили от занимаемых ими должностей заместителей председателя правления "Газпрома". О соответствующих кадровых перестановках сообщили в пресс-службе корпорации.

В пресс-релизе указали на то, что председатель правления ПАО Алексей Миллер уже поблагодарил Голубева за многолетнюю плодотворную работу на благо предприятия. Что касается Медведева, то у него появилась возможность сосредоточиться на деятельности Международного делового конгресса и футбольного клуба "Зенит".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее менеджер множества глобальных проектов занял пост директора питерского ФК. При этом до этого у него был опыт работы только с хоккейными клубами.

Стоит отметить, что на этом кадровые перестановки в "Газпроме" не закончились. Так, на сайте корпорации уточняется, что своего поста лишился также Всеволод Черепанов, который был начальником департамента №307, регулирующего добычу газа и нефти. Он продолжит работу в группе, но на другой должности.

"Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов Правления ПАО "Газпром" будут приняты Советом директоров компании", - говорится в пресс-релизе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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