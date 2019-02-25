2019-02-25T15:02:44+03:00
Политика

Украинская певица Maruv пока не отменяет выступления в России

5 и 6 апреля в Москве должны состояться концерты с ее участием
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Певица Maruv.Певица Maruv.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, пока не отказывалась от участия в концертах в России ради песенного конкурса "Евровидение - 2019". Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщили РИА Новости представители концертного зала.

"На нашем сайте есть афиша концерта, значит, он должен состояться", - сказали в концертном зале, где на 6 апреля намечено ее первое сольное выступление.

Кроме того, как отметили в агентстве, 5 апреля ожидается выступление Maruv в Крокус Сити Холле в Москве на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards".

Ранее kp.ru сообщалось, что Maruv гордится тем, что будет представлять Украину на "Евровидении", однако, несмотря на победу в национальном отборе, она вынуждена постоянно оправдываться. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) требует от певицы подписать в контракт, в котором она должна отказаться от выступлений в России.

Также настоящий скандал при отборе на "Евровидение" разгорелся в незалежной вокруг девичьего дуэта "Анна-Мария". Это связано с тем, что участницы коллектива - Анна и Мария Опанасюк - в одном из интервью отказались назвать Крым украинским.

Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн
США готовы сотрудничать с Россией по вопросу афганского урегулирования
Порошенко назвал Украину «самой свободной страной» среди бывших советских республик
ЕС выступил против лобового военного вмешательства в дела Венесуэлы
Путин обсудил с Пашиняном развитие российско-армянского сотрудничества
Песков: Путин не говорил о намерении РФ направить ракеты в сторону США
В Лондоне запретили рекламу фастфуда на транспорте
Медведев посетит Болгарию в начале марта
Медведева сняли с должности зампреда правления "Газпрома"
Ущерб от крупного пожара в Праге оценен в 1 млн евро
«Валенсия» упустила победу на последних минутах матча против «Леганес»
Путин поручил проработать идею упрощения выдачи виз иностранным туристам
Вратарь «Челси» отказался уходить на замену
В Сирии восстановили разрушенные фармацевтические заводы
Путин поручил снизить комиссии за безналичный перевод денежных средств
Лавров: США надавили на Сеул в вопросе переговоров с КНДР
Украинскую певицу Джамалу уличили в выступлениях в России
Лидия Федосеева-Шукшина после госпитализации находится в тяжелом состоянии
В Кремле сообщили, что Путин и Трамп не обсуждали саммит США-КНДР
Путина проинформируют о просьбе взять под контроль дело Baring Vostok
Ученые: поваренная соль может провоцировать аллергию
Экс-глава Генштаба Украины задержан в Киеве по подозрению в госизмене
Появилось видео проводов поезда Ким Чен Ына на встречу с Трампом