Украинская певица Maruv пока не отменяет выступления в России
Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, пока не отказывалась от участия в концертах в России ради песенного конкурса "Евровидение - 2019". Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщили РИА Новости представители концертного зала.
"На нашем сайте есть афиша концерта, значит, он должен состояться", - сказали в концертном зале, где на 6 апреля намечено ее первое сольное выступление.
Кроме того, как отметили в агентстве, 5 апреля ожидается выступление Maruv в Крокус Сити Холле в Москве на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards".
Ранее kp.ru сообщалось, что Maruv гордится тем, что будет представлять Украину на "Евровидении", однако, несмотря на победу в национальном отборе, она вынуждена постоянно оправдываться. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) требует от певицы подписать в контракт, в котором она должна отказаться от выступлений в России.
Также настоящий скандал при отборе на "Евровидение" разгорелся в незалежной вокруг девичьего дуэта "Анна-Мария". Это связано с тем, что участницы коллектива - Анна и Мария Опанасюк - в одном из интервью отказались назвать Крым украинским.
Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским
ИСТОЧНИК KP.RU