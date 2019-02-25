Украинская певица Maruv пока не отменяет выступления в России

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-25T15:02:44+03:00

5 и 6 апреля в Москве должны состояться концерты с ее участием

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Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, пока не отказывалась от участия в концертах в России ради песенного конкурса "Евровидение - 2019". Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщили РИА Новости представители концертного зала.

"На нашем сайте есть афиша концерта, значит, он должен состояться", - сказали в концертном зале, где на 6 апреля намечено ее первое сольное выступление.

Кроме того, как отметили в агентстве, 5 апреля ожидается выступление Maruv в Крокус Сити Холле в Москве на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards".

Ранее kp.ru сообщалось, что Maruv гордится тем, что будет представлять Украину на "Евровидении", однако, несмотря на победу в национальном отборе, она вынуждена постоянно оправдываться. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) требует от певицы подписать в контракт, в котором она должна отказаться от выступлений в России.

Также настоящий скандал при отборе на "Евровидение" разгорелся в незалежной вокруг девичьего дуэта "Анна-Мария". Это связано с тем, что участницы коллектива - Анна и Мария Опанасюк - в одном из интервью отказались назвать Крым украинским.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

ИСТОЧНИК KP.RU