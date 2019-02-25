Медведев посетит Болгарию в начале марта
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Болгарию уже в следующем месяце 4-5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
Ожидается, что в рамках визита политик встретится с президентом республики Руменом Радевым, своим болгарским коллегой Бойко Борисовым, а также другими официальными лицами.
"В повестке дня предстоящих переговоров – актуальные вопросы российско-болгарского торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, АПК, туризме и других областях", - сообщается на сайте кабмина РФ.
В анонсе уточняется, что по итогам визита запланировано подписание ряда документов о сотрудничестве двух стран.
По итогам же переговоров с болгарскими представителями Медведев отправится в Люксембург. Визит в герцогство запланирован на 5-6 марта. В рамках него российский премьер намерен встретиться с главой люксембургского правительства Ксавье Беттелем. Вместе коллеги обсудят актуальные вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и подпишут несколько договоров.
Медведеву сыграли хит Deep Purple на баяне.
ИСТОЧНИК KP.RU