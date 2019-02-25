Медведев посетит Болгарию в начале марта

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-25T14:54:36+03:00

Также у премьер-министра России запланирован визит в Люксембург

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Болгарию уже в следующем месяце 4-5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Ожидается, что в рамках визита политик встретится с президентом республики Руменом Радевым, своим болгарским коллегой Бойко Борисовым, а также другими официальными лицами.

"В повестке дня предстоящих переговоров – актуальные вопросы российско-болгарского торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, АПК, туризме и других областях", - сообщается на сайте кабмина РФ.

В анонсе уточняется, что по итогам визита запланировано подписание ряда документов о сотрудничестве двух стран.

По итогам же переговоров с болгарскими представителями Медведев отправится в Люксембург. Визит в герцогство запланирован на 5-6 марта. В рамках него российский премьер намерен встретиться с главой люксембургского правительства Ксавье Беттелем. Вместе коллеги обсудят актуальные вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и подпишут несколько договоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU