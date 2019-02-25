2019-02-25T15:18:53+03:00
Политика

Путин обсудил с Пашиняном развитие российско-армянского сотрудничества

Президент РФ 25 февраля пообщался с премьером Армении по телефону [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Михаил Климентьев/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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В понедельник, 25 февраля, стало известно, что президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В частности, в ходе состоявшейся беседы политики поговорили о дальнейшем развитии российско-армянского сотрудничества и обсудили ряд региональных проблем.

«Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Кстати, напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в конце прошлого года министерство иностранных дел Армении заявило о намерении Еревана продолжать политику, направленную на углубление и развитие отношений с Москвой. При этом в дипломатическом ведомстве закавказской республики заметили, что сотрудничество с Россией является одним из важнейших направлений внешней политики армянского государства.

Первая встреча Путина и Пашиняна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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