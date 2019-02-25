2019-02-25T15:38:51+03:00
Политика

Порошенко назвал Украину «самой свободной страной» среди бывших советских республик

Кроме того, президент незалежной похвастался и «высоким уровнем демократии» в своей стране [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в понедельник, 25 февраля, перед студентами в Киевской области, выразил мнение, что «самой свободной» среди бывших советских республик, за исключением балтийских стран, является незалежная. Более того, он уверен, что Украина к тому же и «самое демократичное государства на территории постсоветского пространства.

«За исключением балтийских стран, Украина является самой свободной из бывших советских республик с самым высоким уровнем демократии и самым высоким уровнем свободы», - приводит слова Порошенко украинский телеканал «Прямой».

При этом глава незалежной подчеркнул, что на предстоящих президентских и парламентских выборах Украина «должна быть примером демократии».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы должны пройти в соседнем государстве 31 марта текущего года. Причем в этот раз на высший государственный пост в незалежной претендует рекордное число кандидатов: всего зарегистрировано 44 претендента на президентское кресло. Среди них и нынешний украинский лидер Петр Порошенко.

Что касается очередных парламентских выборов, то, как ожидается, они пройдут на Украине осенью.

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Выборы президента Украины запланированы на 31 марта
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ИСТОЧНИК KP.RU

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