2019-02-25T15:59:13+03:00
Политика

США готовы сотрудничать с Россией по вопросу афганского урегулирования

Москва и Вашингтон согласны, что афганцы серьезно задумались о решении своего конфликта и готовы самостоятельно определить свою судьбу
Елена Гильманова
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США готовы сотрудничать с РФ по вопросу афганского урегулированияСША готовы сотрудничать с РФ по вопросу афганского урегулированияФото: REUTERS
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Российская сторона и Соединенные Штаты в ходе переговоров согласились, что проблемы Афганистана должны решить сами афганцы, а Москва и Вашингтон окажут поддержку этому процессу. Россия надеется, что прорыв в афганском урегулировании наступит уже в этом году. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По словам Кабулова сами афганцы «задумались серьезно, самостоятельно об определении своей судьбы». Межафганская встреча в Москве, переговоры Афганистана и США он назвал факторами, которые «вместе взятые создали обстановку, когда есть шанс на прорыв». «И этот прорыв, я очень надеюсь, наступит уже в этом году», - заявил министр в интервью телеканалу "Россия 24".

«Вот это понимание у нынешних американских представителей, которые этим вопросом занимаются, есть, есть готовность сотрудничать с нами. Мы конкретно обсуждали возможные, как мы говорим, модальности этого сотрудничества», - добавил он.

Напомним, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел заявил, что Соединенные Штаты планируют сократить численность своих военнослужащих на территории Афганистана более чем на одну тысячу человек. Также МИД РФ уже не раз сообщал о том, что Россия готова предоставить площадку для проведения прямых переговоров между властями Афганистана и исламистским движением «Талибан», представляющим вооруженную оппозицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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