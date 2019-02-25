2019-02-25T16:04:58+03:00
Политика

Россия передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн

В частности, речь идет о радиолокационных станциях
Дарья ИВАШКИНА
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Таджикистан получил средства ПВО на $9 млнТаджикистан получил средства ПВО на $9 млнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 25 февраля, в Минобороны РФ заявили, что Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны (ПВО) на девять миллионов долларов (или 603 миллиона рублей). В частности, речь идет о радиолокационных станциях, предназначенных для обнаружения и сопровождения воздушных объектов.

Как ожидается, поставленное вооружение «повысит оборонный потенциал таджикистанских вооруженных сил (ВС)», а также «улучшит защиту воздушного пространства республики от любых проявлений террористической опасности».

Кроме того, в Минобороны РФ отметили, что передача продукции военного назначения ведется в рамках выполнения Программы модернизации ВС Таджикистана. «Российская сторона рассматривает указанную программу модернизации в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности своего союзника в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы», - говорится в сообщении министерства.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно в МИД РФ заявили, что наша страна готова наращивать усилия по охране границ соседних государств от боевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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