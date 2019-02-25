2019-02-25T16:39:31+03:00
Экономика

Трамп призвал ОПЕК расслабиться, а цены на нефть ответили ему укреплением

Президент США снова обратился к Организация стран-экспортеров с требованием ввести ограничительные мерам
Елена Гильманова
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Президент США снова выразил недовольство завышенными ценами на топливо и призвал ОПЕК к ограничительным мерамПрезидент США снова выразил недовольство завышенными ценами на топливо и призвал ОПЕК к ограничительным мерамФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп снова выразил недовольство ростом нефтяных цен, и призвал Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ограничить меры, направленные на ее повышение.

«Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он хрупок», - написал американский президент в своем Twitter аккаунте.

Ранее Трамп неоднократно обвинял картель в манипулировании нефтяными ценами, утверждая, что ОПЕК якобы искусственно завышает стоимость «черного золота» на фоне избытка предложения на рынке. В августе прошлого президент США призвал страны-экспортеры немедленно снизить цены на нефть.

В феврале нефть Brent и WTI обновила максимумы с осени прошлого года. Это произошло на фоне сигналов о сокращении нефтедобычи ОПЕК+. С начала этого года нефть обеих эталонных марок подорожала более чем на четверть. Напомним, что страны ОПЕК ранее договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Договоренность будет действовать в первом полугодии 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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