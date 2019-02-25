Трамп призвал ОПЕК расслабиться, а цены на нефть ответили ему укреплением
Президент США Дональд Трамп снова выразил недовольство ростом нефтяных цен, и призвал Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ограничить меры, направленные на ее повышение.
«Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он хрупок», - написал американский президент в своем Twitter аккаунте.
Ранее Трамп неоднократно обвинял картель в манипулировании нефтяными ценами, утверждая, что ОПЕК якобы искусственно завышает стоимость «черного золота» на фоне избытка предложения на рынке. В августе прошлого президент США призвал страны-экспортеры немедленно снизить цены на нефть.
В феврале нефть Brent и WTI обновила максимумы с осени прошлого года. Это произошло на фоне сигналов о сокращении нефтедобычи ОПЕК+. С начала этого года нефть обеих эталонных марок подорожала более чем на четверть. Напомним, что страны ОПЕК ранее договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Договоренность будет действовать в первом полугодии 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU