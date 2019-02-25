2019-02-25T16:43:58+03:00
Наука

Ученые обнаружили новый вид тираннозавра

Специалисты из Университета штата Северная Каролина предположили, что предки тираннозавров были небольшими и очень шустрыми
Ася РОМАНЧУК
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так могли выглядеть динозавры, населявшие землю в далекие времена.так могли выглядеть динозавры, населявшие землю в далекие времена.Фото: REUTERS
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Американские ученые десять лет пытались приоткрыть завесу тайны – каким же был предок тираннозавров. Частично ответ на этот вопрос подсказала находка, которая была сделала в породах Северной Америки. Палеонтологи смогли обнаружить останки особи ростом 1,2 метра и весом около 78 килограммов. Позже округе Эмери в штате Юта были найдены новые фрагменты Moros intrepidus -именно так назвали динозавра-далекого предка тираннозавра. Ученые рассмотрели тонкую длинную ногу, характерную для быстрого бегуна, совсем не похожего на более поздних огромных хищников.

- По известным данным тираннозавры стали гигантскими в 16-миллионном периоде между Moros intrepidus и самыми ранними из больших особей, - сообщаются подробности исследования.

Сейчас ученые пытаются понять, какое место Moros intrepidus занимали в родословной хищников.Они появились в Азии. С временем были вынуждены мигрировать, увеличивались в размерах и стали доминирующим видом в позднемеловых экосистемах, пишет Ридус.

Ученые из египетского Университета Мансура обнаружили скелет гигантского динозавра из группы титанозавров в оазисе Дахла на территории пустыни Сахара. Статья опубликована в журнале Nature Ecology&Evolution.

Ученые: тираннозавры не рычали — их звуки были гораздо страшнее.Нечто отдаленно похожее, хотя и ослабленное можно услышать рядом с современными страусами, физиологически и внешне наиболее близких к мелким динозаврам прошлого

ИСТОЧНИК KP.RU

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