Ученые обнаружили новый вид тираннозавра

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-25T16:43:58+03:00

Специалисты из Университета штата Северная Каролина предположили, что предки тираннозавров были небольшими и очень шустрыми

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Американские ученые десять лет пытались приоткрыть завесу тайны – каким же был предок тираннозавров. Частично ответ на этот вопрос подсказала находка, которая была сделала в породах Северной Америки. Палеонтологи смогли обнаружить останки особи ростом 1,2 метра и весом около 78 килограммов. Позже округе Эмери в штате Юта были найдены новые фрагменты Moros intrepidus -именно так назвали динозавра-далекого предка тираннозавра. Ученые рассмотрели тонкую длинную ногу, характерную для быстрого бегуна, совсем не похожего на более поздних огромных хищников.

- По известным данным тираннозавры стали гигантскими в 16-миллионном периоде между Moros intrepidus и самыми ранними из больших особей, - сообщаются подробности исследования.

Сейчас ученые пытаются понять, какое место Moros intrepidus занимали в родословной хищников.Они появились в Азии. С временем были вынуждены мигрировать, увеличивались в размерах и стали доминирующим видом в позднемеловых экосистемах, пишет Ридус.

Ученые из египетского Университета Мансура обнаружили скелет гигантского динозавра из группы титанозавров в оазисе Дахла на территории пустыни Сахара. Статья опубликована в журнале Nature Ecology&Evolution.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/631967" frameborder="0"></iframe> Ученые: тираннозавры не рычали — их звуки были гораздо страшнее.Нечто отдаленно похожее, хотя и ослабленное можно услышать рядом с современными страусами, физиологически и внешне наиболее близких к мелким динозаврам прошлого

ИСТОЧНИК KP.RU