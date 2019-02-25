Более 4,4 млн россиян смотрели телетрансляцию послания Путина Федеральному собранию

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-25T16:53:18+03:00

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В понедельник, 25 февраля, выяснилось, что телевизионную трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию посмотрели более 4,4 миллиона россиян.

По данным проведенного исследования, за прямой трансляцией обращения главы нашего государства к обеим палатам российского парламента, которую вели Первый канал, «Россия-1» и «Россия-24», следили 4 миллиона 447,8 тысячи человек, передает ТАСС со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

При этом рейтинг трансляции составил 6,3%. Речь идет о выраженном в процентах среднем количестве человек, смотревших оглашение послания Федеральному собранию, от общей численности телевизионной аудитории.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 февраля президент РФ Владимир Путин в 15-й раз обратился к Федеральному собранию с посланием. Причем на этот раз выступление главы нашего государства проходило в Гостином дворе в Москве. Длилось же оно 1 час 27 минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU